"Arie Celebri" a Palazzo delle Arti Beltrani a Trani

Torna venerdì 23 maggio, alle ore 17:00, nella splendida cornice del Palazzo delle Arti Beltrani a Trani, "Arie Celebri". Il terzo e ultimo appuntamento del raffinato format musical promette ancora una volta di regalare al pubblico un'esperienza multisensoriale e immersiva unica, in cui la musica del Belcanto e l'emozione delle grandi arie liriche si intrecciano con la tradizione del tè, creando un'atmosfera avvolgente e suggestiva.Curato dain collaborazione con il Conservatorio di Musica 'Niccolò Piccinni' di Bari, l'appuntamento si ispira alle eleganti atmosfere della musica da camera, valorizzando le meravigliose voci delle Classi di Canto Lirico Operistico sotto la guida dei professori e maestri Giacomo Colafelice, Antonietta Cozzoli, Domenico Colaianni e della Classe di Musica Vocale da Camera della prof.ssa Sara Allegretta. Nell'elegante Salone "Giuseppe Beltrani" i giovani talenti italiani e internazionali interpreteranno celebri arie e duetti d'opera e operetta, accompagnati al pianoforte dai Maestri Martino Boscia e Fabio Sebastiano.Il programma musicale della serata include opere immortali di Bizet (Carmen), Mozart (Così fan tutte, Don Giovanni e Le nozze di Figaro), Cimarosa (Il Matrimonio segreto), Donizetti (Rita), Verdi (Rigoletto), ma anche chicche come "Vaghissima sembianza" di Donaudy.Le esibizioni saranno impreziosite dalla rituale degustazione di tè pregiati e dolci delizie, serviti nei tavolini da salotto per accompagnare la bellezza trascinante delle note.È un'occasione straordinaria per innamorarsi di nuovo della musica classica, per deliziare il palato, per condividere l'arte in un ambiente elegante e carico di storia e rendere i pomeriggi primaverili indimenticabili."Arie Celebri" è molto più di un concerto, è un'esperienza multisensoriale, un'immersione unica nell'arte, nella cultura che unisce la bellezza della musica all'aroma avvolgente del tè, creando ricordi indelebili ad ogni nota e ad ogni sorso.«Il tè è uno dei riti più diffusi al mondo, simbolo di un'eleganza senza tempo - affermano i promotori. Perché tra fumanti tazze di raffinati infusi di tè, pasticcini ed eleganti porcellane, il tempo diventa indulgente, regalandoci un piccolo lusso che è possibile concedersi. L'abbinamento di musica e gastronomia è una tradizione che risale ai salotti culturali del passato, dove l'arte si mescolava con il piacere del palato, creando un'atmosfera di condivisione e apprezzamento. Con i concerti dedicati alle Arie Celebri, Palazzo delle Arti Beltrani invita tutti a partecipare a questo tributo ai geni della musica, per un pomeriggio all'insegna dell'eccellenza artistica e del gusto raffinato».Dopo i coinvolgenti concerti dell'11 aprile e del 9 maggio scorsi, l'ultimo appuntamento del 23 maggio con Arie Celebri rappresenta un'occasione imperdibile per riscoprire il fascino del Belcanto e per immergersi nella grande musica, riscoprendone l'eleganza e la forza emotiva. I protagonisti saranno gli studenti delle Classi di Canto dei Professori e Maestri Domenico Colaianni (i tenori Antonio Guastamacchia, Carlo Maselli e Giuseppe Settanni, e il soprano Jocelyne Kaninda), Antonietta Cozzoli (i tenori Wang Shunke e Hong Yong, il soprano Gaia Miccolis e il basso-baritono Qi Jianren), Giacomo Colafelice e quelli della Classe di Musica Vocale da Camera della prof.ssa Sara Allegretta (i tenori Yang Xiaoyu e Gianni Leccese, i baritoni Liu Ming Hao e Shen Huang, il basso Zhou Yuan, il soprano Gabriella Leone e il mezzosoprano Anastasia Abryutina).: Posto al tavolo (con servizio tè) ticket 12,00 euro | Soci partner 10,00 euro acquistabile al botteghino del Palazzo delle Arti Beltrani, in via Beltrani 51 a Trani, dal martedì alla domenica, dalle ore 10,00 alle ore 18,00 (chiuso il lunedì), anche con Carta del docente. Il biglietto include l'ingresso al concerto, la visita al Museo (nella giornata del concerto dalle ore 10,00 fino all'inizio del concerto alle ore 17,30) e la degustazione di tè che sarà servito dalle ore 17,00 alle ore 17,30).I biglietti sono acquistabili anche on line al link: https://www.vivaticket.com/it/ticket/arie-celebri/262991La brochure di tutti gli appuntamenti della stagione artistica 2025 di Palazzo delle Arti Beltrani: https://www.flipsnack.com/675AA577C6F/promo-stagione-2025-1/full-view.html