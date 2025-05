"Arie Celebri" al Beltrani a Trani: il Belcanto incontra il rito del tè per un’esperienza immersiva

Dopo il successo del primo concerto, torna il raffinato format musicale Arie Celebri nella splendida cornice del Palazzo delle Arti Beltrani a Trani. Il secondo appuntamento, in programma venerdì 9 maggio alle ore 17:00, promette ancora una volta di regalare al pubblico un'esperienza multisensoriale e immersiva unica, in cui la musica del Belcanto e l'emozione delle grandi arie liriche si intrecciano con la tradizione del tè, creando un'atmosfera avvolgente e suggestiva.Curato da Delle Arti ODV ETS, in collaborazione con il Conservatorio di Musica 'Niccolò Piccinni' di Bari, il format si ispira alle eleganti atmosfere della musica da camera, valorizzando le meravigliose voci della Scuola di Canto Lirico Operistico sotto la guida della prof.ssa Antonia Giove. Nell'elegante Salone "Giuseppe Beltrani" i giovani talenti italiani e internazionali interpreteranno celebri arie e duetti d'opera e operetta, accompagnati al pianoforte dai Maestri Angela Trentadue e Fabio Sebastiano.Il programma musicale della serata include opere immortali di Mozart, Donizetti, Rossini, Bellini e Pergolesi, oltre a brani tratti da celebri operette come 'Cin Ci La' e 'Scugnizza'. Le esibizioni saranno impreziosite dalla rituale degustazione di tè pregiati e dolci delizie, serviti nei tavolini da salotto per accompagnare la bellezza trascinante delle note.È un'occasione straordinaria per innamorarsi di nuovo della musica classica, per deliziare il palato, per condividere l'arte in un ambiente elegante e suggestivo e rendere i pomeriggi primaverili indimenticabili."Arie Celebri" è molto più di un concerto, è un'esperienza multisensoriale, un'immersione unica nell'arte, nella cultura che unisce la bellezza della musica all'aroma avvolgente del tè, creando ricordi indelebili ad ogni nota e ad ogni sorso.«Il tè è uno dei riti più diffusi al mondo, simbolo di un'eleganza senza tempo - affermano i promotori. Perché tra fumanti tazze di raffinati infusi di tè, pasticcini ed eleganti porcellane, il tempo diventa indulgente, regalandoci un piccolo lusso che è possibile concedersi. L'abbinamento di musica e gastronomia è una tradizione che risale ai salotti culturali del passato, dove l'arte si mescolava con il piacere del palato, creando un'atmosfera di condivisione e apprezzamento. Con i concerti dedicati alle Arie Celebri, Palazzo delle Arti Beltrani invita tutti a partecipare a questo tributo ai geni della musica, per un pomeriggio all'insegna dell'eccellenza artistica e del gusto raffinato».Dopo l'entusiasmante concerto dell'11 aprile, che ha incantato il pubblico con arie indimenticabili di Puccini, Verdi e Paisiello, l'appuntamento del 9 maggio rappresenta un'occasione imperdibile per riscoprire il fascino del Belcanto e per immergersi nella grande musica, riscoprendone l'eleganza e la forza emotiva.La rassegna si conclude con il concerto del 23 maggio, in cui saranno protagonisti gli studenti delle Classi di Canto dei professori Giacomo Colafelice, Antonietta Cozzoli, Domenico Colaianni e della Classe di Musica Vocale da Camera della prof.ssa Sara Allegretta.Info Palazzo delle Arti Beltrani tel: 0883 500044, info@palazzodelleartibeltrani.it