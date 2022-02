Arpal: emesso un bando per un'assunzione a tempo indeterminato per assistenza ai disabili nei trasporti Amet

Per essere ammessi alla selezione è necessario essere in possesso dei prescritti requisiti e presentare domanda di candidatura, unitamente alla eventuale certificazione ISEE in corso di validità e ad ogni altra documentazione necessaria - redatta ' utilizzando la modulistica allegata al presente avviso (allegato B - Domanda di partecipazione) resa disponibile presso i Centri per l'impiego dell'Ambito territoriale di BarlettaAndria-Trani oppure scaricabile dai seguenti portali: https:/Isintesibat.regione.puglia.it/portale e

https://arpal.regione.puglia.it, nella sezione "Albo pretorio" e "Amministrazione trasparente" e dovranno essere, a pena di esclusione, sottoscritti da parte dell'interessato (con firma autografa), e trasmessi, unitamente alla copia di un valido documento di identità, esclusivamente all'indirizzo PEC del Centro per l'impiego territorialmente di propria competenza specificato in allegato "C", dalle ore 8.30 del 28/02/2022 fino alle ore 11.30 del 04/03/2022; in tal caso farà fede la data di ricevimento della domanda alla posta elettronica certificata del Centro per l'impiego competente.

L 'ARPAL - Puglia, Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro, ha emesso un avviso pubblico per l'avviamento a selezione per l'assunzione a tempo indeterminato part-time (13 ore settimanali) di un accompagnatore alunni diversamente abili nel servizio di trasporto scolastico per la Città di Trani presso Amet Trani spa.Tra i requisiti richiesti occorre ​essere regolarmente iscritto negli elenchi anagrafici di uno dei Centri per l'impiego dell'ambito territoriale di Barletta-Andria-Trani alla data del 07/12/2021 e di essere privo di qualsiasi impiego e disoccupato. Gli aspiranti dovranno, altresì, essere in possesso di ulteriore requisito specifico per l'avvio a selezione: attestato di qualifica professionale inerente il profilo professionale di Accompagnatore alunni diversamente abili per il servizio di trasporto scolastico, rilasciato da Enti, Istituti o strutture formative autorizzate di durata almeno annuale, ovvero, in alternativa al primo, Attestato di qualifica professionale per la gestione di persone con difficoltà motorie (accompagnatori e/o educatori di soggetti minori con disabilità psicomotorie) con preferenza per i candidati che li posseggono entrambi; di comprovata esperienza lavorativa nella qualifica richiesta, regolarmente certificata.