Arriva "Natale in archivio", la nuova iniziativa di Confesercenti e Duc

La Confesercenti Provinciale BAT e il Distretto Urbano del Commercio di Trani invitano i cittadini a riappropriarsi della memoria storica attraverso l'iniziativa "Natale in Archivio".Dopo una prima distribuzione di cartoline natalizie riproducenti il patrimonio fotografico della biblioteca G. Bovio, arriva l'ufficialità dell'iniziativa di respiro culturale inserita nell'ambito del Christmas Shopping.Nella settimana di Natale saranno consegnate capillarmente locandine agli esercenti e rese disponibili per cittadini numerosissime cartoline che rappresentano l'identità visiva della nostra comunità.Mediante il QR code presente sul retro di ogni cartolina si potrà partecipare all'implementazione del fondo fotografico con le proprie immagini di famiglia evisionare le foto già raccolte a questo link L'archivio, oggi fruibile presso la biblioteca previa richiesta, è stato riorganizzato per volontà dell'Assessorato alle Culture del Comune di Trani e curato dalla dott.ssa Alessia Venditti in collaborazione con la dott.ssa Vita Funicelli.Nell'arco di due anni le 8.500 fotografie sono state riordinate secondo standard ministeriali e schedate in attesa di una auspicata futura digitalizzazione.Con questa iniziativa natalizia si intende avviare un percorso di valorizzazione e divulgazione mediante il quale l'Archivio potrà uscire dagli ambiti esclusivamente istituzionali e dialogare con la collettività. L'iniziativa è stata fortemente voluta dal DUC e dalla Confesercenti a testimonianza della consapevolezza dell'apporto che eventi di questo tipo garantisticono per lo sviluppo dei settori turistico e commerciale.