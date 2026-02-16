Articolo 97, movimento politico. <span>Foto Tonino Lacalamita</span>
Articolo 97, movimento politico. Foto Tonino Lacalamita
Politica

"Articolo 97" accelera e lancia la sfida per Palazzo di Città: "Alessandro Moscatelli è il ns.candidato Sindaco per Trani"

Il movimento civico si appella alle forze di rottura, con un obiettivo chiaro: superare il sistema dei privilegi

Trani - lunedì 16 febbraio 2026 7.49
La corsa alle amministrative 2026 entra nel vivo. Con una mossa che ha scosso ieri il panorama politico locale, l'avvocato Alessandro Moscatelli ha ufficialmente confermato la sua candidatura a Sindaco di Trani per il movimento "Articolo 97". Una decisione che nasce non da una singola ambizione, ma da un percorso collettivo che punta a scardinare le vecchie logiche di partito.

Il segretario cittadino, Raffaele Covelli, ha rivendicato con forza l'identità del movimento: "Siamo liberi e trasparenti. La nostra è una scelta di gruppo, non di singoli". Covelli ha sottolineato come "Articolo 97" non sia un comitato elettorale temporaneo, ma una realtà già formata pronta a lavorare per Trani ben oltre la scadenza del voto. Sulla stessa scia il presidente Giuseppe Curci, che ha lanciato un segnale chiaro al civismo tranese: "Lancio un appello a comitati e liste civiche che vogliono unirsi in un'azione di rottura per il bene della città. Siamo aperti al dialogo e alla progettazione".

Una delle novità rilevanti è il coinvolgimento attivo della componente femminile attraverso il "Progetto Donna". Annamaria Pasquadibisceglie, responsabile del settore, ha invitato le cittadine a riappropriarsi dello spazio politico: "Le donne sanno governare. Il nostro progetto non ha colore politico perché i diritti che vogliamo assicurare sono universali. Fare politica significa governare se stessi e la comunità".

Il protagonista della giornata di ieri , l'avvocato Alessandro Moscatelli, ha spiegato le ragioni del suo "sì", ponendo l'accento sulla necessità di un'alternativa concreta ai partiti tradizionali: "Siamo stanchi di assistere a battaglie interne tra i partiti di cui non facciamo parte. Il nostro primo punto è scostarsi dal sistema delle clientele e dei privilegi. Non vogliamo più signorotti locali: i cittadini di Trani devono essere tutti sullo stesso piano." Rispondendo ai dubbi sul posizionamento politico dopo la partecipazione ai tavoli del centrodestra, Moscatelli ha chiarito: "Non abbiamo preso le distanze, abbiamo deciso di partire. Il nostro spirito resta liberal-moderato e il tavolo dell'alternanza rimane aperto per chiunque voglia costruire un futuro diverso". La Trani di Moscatelli guarda allo sviluppo economico attraverso il rilancio della "Puglia Imperiale" e una collaborazione stretta con le città dell'Area Bat. L'obiettivo è trasformare il turismo in un volano serio e culturale, uscendo dall'improvvisazione per approdare a una programmazione di territorio.

L'Editoriale: Il "Punto di Rottura" che mette alla prova la coalizione
La discesa in campo di Alessandro Moscatelli non è solo una candidatura, è un segnale di insofferenza verso i tempi lunghi e le liturgie dei tavoli della politica tradizionale. "Articolo 97" sceglie la strategia dell'anticipo, scommettendo sulla trasparenza e sulla rottura del sistema clientelare, temi che da sempre solleticano la pancia dell'elettorato stanco della "politica dei corridoi". La sfida di Moscatelli è doppia: da un lato deve dimostrare che il civismo può farsi amministrazione concreta e non solo protesta; dall'altro, deve gestire il dialogo con quell'area liberal-moderata che ancora cerca una quadra. Il richiamo alla "Puglia Imperiale" suggerisce una visione che va oltre il confine comunale, segno che il candidato punta a un profilo autorevole e strategico. L'aria tranese delle Amministrative si fa sempre più frizzante.
Social Video2 minutiArticolo 97 - Amministrative 2026Tonino Lacalamita
  • Trani Amministrative 2026
Altri contenuti a tema
Lo strappo è servito, Art.97 lascia il tavolo del centrodestra: Alessandro Moscatelli scende in campo come candidato Sindaco Lo strappo è servito, Art.97 lascia il tavolo del centrodestra: Alessandro Moscatelli scende in campo come candidato Sindaco Il movimento rompe gli indugi e abbandona le lungaggini del centrodestra: «Basta battaglie tra partiti e signorotti locali, noi partiamo»
Il NPSI scuote il centrodestra: «Basta attese, serve un nome unitario per Trani» Il NPSI scuote il centrodestra: «Basta attese, serve un nome unitario per Trani» I socialisti liberali e riformisti invocano il coraggio della sintesi per voltare pagina dopo dieci anni di centrosinistra
“OraTrani”: Angelo Nigretti lancia la lista a sostegno di "Sebastiano De Feudis Sindaco" “OraTrani”: Angelo Nigretti lancia la lista a sostegno di "Sebastiano De Feudis Sindaco" L’ex AD di Amet Spa presenta un progetto fondato su competenza e merito
Elezioni 2026, una lista di "esordienti eccellenti" per De Feudis Elezioni 2026, una lista di "esordienti eccellenti" per De Feudis Annunciata la nascita della lista “De Feudis Sindaco”, «senza reduci della politica»
De Simone e l’appello al Centrodestra: «Basta veti, si passi alle Primarie per un programma serio» De Simone e l’appello al Centrodestra: «Basta veti, si passi alle Primarie per un programma serio» Superiamo le candidature autoreferenziali e coinvolgiamo i cittadini
39 Trani, il Gruppo "CON" rompe il silenzio: "Questo rimpasto è un tradimento del mandato elettorale" Trani, il Gruppo "CON" rompe il silenzio: "Questo rimpasto è un tradimento del mandato elettorale" Il Capogruppo Claudio Biancolillo attacca la nuova Giunta: "Sacrificati merito e legalità per logiche di potere"
Fermo posta Trani: cercasi Sindaco disperatamente. Ecco i nomi Fermo posta Trani: cercasi Sindaco disperatamente. Ecco i nomi Il punto a 100 giorni dalle elezioni di maggio 2026
Candidato Sindaco a Trani, la smentita di Debora Ciliento: «Nessun incontro per fare nomi» Candidato Sindaco a Trani, la smentita di Debora Ciliento: «Nessun incontro per fare nomi» La Consigliera Regionale interviene sulle indiscrezioni relative ad Alberto Muciaccia: «Ampia fiducia nel tavolo del centrosinistra, ma smentisco i vertici citati dalla stampa»
Caso Scuola “Papa Giovanni XXIII”: a rischio i fondi PNRR. L’allarme della Consigliera Donata Di Meo
16 febbraio 2026 Caso Scuola “Papa Giovanni XXIII”: a rischio i fondi PNRR. L’allarme della Consigliera Donata Di Meo
Mercoledì delle Ceneri, la comunità diocesana si ritroverà in Cattedrale a Trani
16 febbraio 2026 Mercoledì delle Ceneri, la comunità diocesana si ritroverà in Cattedrale a Trani
Eccellenza sempre più vicina per il Trani: Corato battuto 2-0. Tranesi a +19
15 febbraio 2026 Eccellenza sempre più vicina per il Trani: Corato battuto 2-0. Tranesi a +19
L’allarme di Maria Grazia Cinquepalmi: "La falesia trema: crollo a Costa Sud "
15 febbraio 2026 L’allarme di Maria Grazia Cinquepalmi: "La falesia trema: crollo a Costa Sud"
Gabriele Belardi si conferma Campione Italiano: che vittoria ad Ancona!
15 febbraio 2026 Gabriele Belardi si conferma Campione Italiano: che vittoria ad Ancona!
CIE: tre pomeriggi di aperture straordinarie a Trani
15 febbraio 2026 CIE: tre pomeriggi di aperture straordinarie a Trani
Lo strappo è servito, Art.97 lascia il tavolo del centrodestra: Alessandro Moscatelli scende in campo come candidato Sindaco
15 febbraio 2026 Lo strappo è servito, Art.97 lascia il tavolo del centrodestra: Alessandro Moscatelli scende in campo come candidato Sindaco
Nasce a Trani l’Associazione "Rione Castello ". Obiettivo: valorizzare l’identità locale e la socialità di quartiere
15 febbraio 2026 Nasce a Trani l’Associazione "Rione Castello". Obiettivo: valorizzare l’identità locale e la socialità di quartiere
Prevenzione oncologica: intervista al dottor Matteo Landriscina
15 febbraio 2026 Prevenzione oncologica: intervista al dottor Matteo Landriscina
Delitto di Avetrana: al Mimesis di Trani la "contro-inchiesta " di Aldo Tarricone
15 febbraio 2026 Delitto di Avetrana: al Mimesis di Trani la "contro-inchiesta" di Aldo Tarricone
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.