Articolo 97:"Il transito per pedoni e ciclisti verso le spiagge sulla 16 è pericolosissimo"

A seguito di un sopralluogo effettuato da Articolo97 in zona "seconda spiaggia" è stata riscontrata una situazione di grave pericolo, sia per pedoni che ciclisti, prontamente segnalata alla Polizia Locale.Ci sono interventi che possono anche aspettare, ma quando è in pericolo l'incolumità dei cittadini, deve essere sempre garantita la pronta messa in sicurezza, prima che possano verificarsi incidenti, e purtroppo questa situazione persiste da molte settimane.Riteniamo, e sollecitiamo, che vadano immediatamente rimossi i paletti a terra (ovviamente senza che restino residui pericolosi), che gli stessi siano prontamente ripristinati, che sia tagliata la vegetazione spontanea che invade la carreggiata, perché altrimenti quei paletti diventano oltre che inutili, soprattutto pericolosi per i pedoni e ciclisti costretti a invadere la corsia destinata al transito dei veicoli.Inoltre è assolutamente necessario che, in quel tratto di attraversamento, ci siano strisce pedonali ben visibili e sistemi di rallentamento della velocità.Sarà nostro impegno controllare che, dopo la nostra segnalazione, venga subito garantita l'incolumità dei cittadini con l'intervento di chiunque abbia responsabilità e competenza in merito.Movimento civico ARTICOLO97 - Liberi e trasparenti