Articolo97: proposta di riutilizzo e rifunzionalizzazione Pta Trani

Il Movimento Civico Articolo97, sin dalla sua nascita ha affrontato il tema dalla salute pubblica della nostra comunità, promuovendo svariate azioni in tal senso. "In coerenza con tale impegno costante - dicono in una nota il presidente Giuseppe Curci e il segretario Raffaele Covelli - ed in attesa che si realizzi il Consiglio Comunale "Monotematico sulla Sanità", già richiesto ufficialmente a nome del Comitato per il Riutilizzo dell'Ospedale di Trani e non ancora realizzato, il movimento ha sottoposto (il 18 aprile scorso) all'attenzione delle Autorità Comunali e Regionali un'articolata ipotesi di lavoro che possa fungere da piattaforma base per il raggiungimento, concordato fra tutte le Istituzioni competenti, dell'obiettivo prefissato del riutilizzo del Presidio Territoriale di Assistenza di Trani.La Proposta è frutto di approfondimenti operati da qualificati tecnici della materia ed è, anzi deve essere, suscettibile di qualsivoglia apporto migliorativo conseguenza degli indispensabili confronti sul campo, tanto professionale quanto politico istituzionale, fra pari.Noi intendiamo l'impegno civico in questa maniera, associando alla critica la parte costruttiva e propositiva ed offrendo ampia collaborazione per la realizzazione.Il nostro territorio è da troppo tempo in attesa di risposte concrete nel campo della sanità pubblica e la proposta del nostro Movimento Civico è da intendere come contributo competente nella materia".