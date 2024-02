Aspettando il Festival del Giullare: al via la rassegna teatrale in attesa della sedicesima edizione

Powered by

"Il Giullare: Festival nazionale del Teatro contro ogni barriera" quest'anno giunge al suo 16° compleanno, un adolescente che annovera il primato di essere una tra le più longeve esperienze artistiche di questo tipo in Italia, l'unico progetto di questo tipo in Puglia e capace di coniugare ar-te, cultura, spettacolo e inclusione, con l'ambizione di essere percorso esemplare di welfare cultu-rale.16 edizioni sono un bel traguardo, una coraggiosa sfida, un'intensa passione che l'Associazione e la Cooperativa "Promozione Sociale e Solidarietà" del Centro Jobel di Trani vogliono condividere con una serie di iniziative, novità, momenti che ci accompagnino con scioltezza agli eventi estivi del Festival che si realizzeranno nei mesi di luglio e agosto, periodo durante il quale si svolgerà il tradizionale contest teatrale a cui potranno candidarsi le compagnie teatrali secondo quanto pre-visto e riportato nel Regolamento 2024 che nei prossimi giorni verrà pubblicato sul sito www.ilgiullare.it."Aspettando il Festival Il Giullare" è una delle ultime innovazioni del Giullare, una rassegna teatra-le lunga 5 mesi con 5 proposte che si concluderanno a giugno con la presentazione del program-ma ufficiale del Festival e che avrà il suo inizio il prossimo 24 febbraio.Il programma della rassegna sarà il seguente:- Sabato 24 febbraio"IO – La rinascita" spettacolo di apertura della Compagnia Teatrale "di casa" IL GIULLARE, il gruppo che incarna insieme alla Locanda del Giullare la filosofia e la mission del nostro festival.Lo spettacolo, pluripremiato, torna dopo numerosissime repliche nella sua ennesima rivisi-tazione, prima di approdare il prossimo 16 Marzo a Segrate (MI) al Teatro Arturo Toscani-ni grazie alla collaborazione dei "Ragazzi di Robin" e dell'ASD "Eloiseloro".- Sabato 23 marzo"Carosello italiano" a cura della compagnia Zenith di Andria con la regia di Antonello For-tunato- Sabato 13 aprile"Sola contro la mafia" a cura della Compagnia Teartermitage di Molfetta con Arianna Gambaccini, con la regia di Ivan d'Ingeo- Sabato 25 maggio"Allunaggio – cinema per le tue orecchie" a cura della Compagnia "Accordi Abili" di Fasa-no (BR) scritto da Fabrizio Giannuzzi, con la colonna sonora composta dal maestro Vincen-zo Deluci- Sabato 22 giugno"Cosmix" a cura del gruppo teatrale Accua da Urbino con la regia di Gianni VillaIngresso ore 20.30 con "Tarallucci e vino" a cura della Locanda del Giullare: degustazione di vino locale e taralli preparati nel Laboratorio di Cucina del Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitati-vo "Centro Jobel"Sipario ore 21.00Ore 22.30: apertura del Truck del Giullare con possibilità di gustare panini e bibitePosti limitati, necessaria prenotazioneInfo e prenotazioni:- https://ilgiullare.it/prenotazioni/- Whats app – solo messsaggi: 3515704861- Social: FB – IG - X