Assenza di controllo e senso di impunità: i dubbi del consigliere Di Leo

"Ma esiste un impianto di video-sorveglianza in questa città"? Se lo domanda il consigliere comunale della Lega, Giovanni Di Leo, a commento degli innumerevoli episodi di cronaca, fra atti vandalici e criminosi, che si sono registrati nelle ultime ore a Trani."Distruggono dehors sul porto, investono ragazzo in Piazza della Repubblica e non si riescono a individuare i colpevoli. Ma esiste video sorveglianza in questa città?" dice Di Leo, che continua così: "E l'assenza di controllo quanto contribuisce ad elevare il senso di impunità? E dell'auto ribaltatasi per l'alta velocità su via Malcangi ne vogliamo parlare?". Il consigliere di opposizione, che aveva rimarcato il silenzio da parte del Primo Cittadino e dell'amministrazione comunale, commenta così le parole che Bottaro postate sui social (riportate in un altro articolo su questa stessa tesatta)."Parlare per non dire nulla, o per dire banalità. La situazione - conclude Di Leo - è grave: guardiamo in faccia la realtà senza giri di parole".