Assenza di manutenzione degli alberi in via Borsellino, disagi per i residenti

Ci risiamo: in via Borsellino l'assenza di manutenzione degli alberi ad alto fusto sta causando non pochi disagi ai residenti della zona. A causa della scarsa manutenzione, gli alberi hanno raggiunto i terzi piani delle abitazioni coprendo i lampioni della luce e quindi rendendo le strade buie e pericolose. Per di più, le folto chiome diventano anche ricettacolo di topi, zanzare e vermi (come la processionaria, pericolosa per cani e umani) mentre i marciapiedi sono tutti rotti a causa della fuoriuscita delle radici. Una situazione divenuta insostenibile e pertanto i residenti chiedono un urgente intervento di potatura e disinfestazione.