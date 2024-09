Assenza di scivoli in via Lambertini, la denuncia di Gennaro Palmieri (Uildm Trani)

Il problema si ripropone, solo che questa volta l'avevo segnalato al Sindaco Bottaro e nella penultima riunione dell'Osservatorio Comunale Abbattimento Barriere Architettoniche (OCABA), quando ricoprivo lincarico di Promotore di Accessibilità.Chi come me è diversamente abile è costretto a percorrere diverse vie cittadine della nostra Città, tra cui Via Lambertini, venendo penalizzato a dover transitare sulla sede stradale a causa della mancanza di scivoli che mettono in condizione le persone diversamente abili su sedia a rotelle e mamme con i passeggini a non poter utilizzare i marciapiedi esistenti. Determinati lavori, tra i quali figurano anche la costruzione di nuovi scivoli in determinati luoghi, vengono discussi e concordati in seno allOCABA in base alla data di segnalazione, di urgenza e sicurezza, il deliberato viene comunicato al Dirigente UTC il quale ha la facoltà di aggiungere, eliminare e cambiare ubicazione per decidere dove poter intervenire per la costruzione di nuovi scivoli, comunicando, per iscritto allOCABA, lelenco definitivo della collocazione dei nuovi scivoli, prima di realizzare i lavori, onde evitare qualsiasi tipo di polemica. Questa procedura precisa si è attuata negli anni precedenti ma dallanno 2022 i signori dellUTC hanno deciso, arbitrariamente, di non seguire questa procedura sminuendo del tutto la figura dellOCABA, senza dare nessuna spiegazione ai componenti dell'osservatorio. Ritengo doveroso precisare che il parere dell'osservatorio è solo consultivo.Questa decisione illegittima non ha fatto altro che creare una situazione di confusione e polemica in quanto si sono visti creare degli scivoli in zone della città realizzati a macchia di leopardo e non conoscere le motivazioni che hanno indotto a tale comportamento e decisione. Questo accade anche in Via Lambertini nei pressi della scuola elementare De Amicis. Questa strada è a senso unico. Ne consegue che i diversamente abili motori per poter transitare da Via Tasselgardo a Via Pietro Palagano, debbano circolare per strada in quanto mancano gli scivoli in discesa e in salita dei due marciapiedi, con il rischio e pericolo di essere investiti da chi svolta a sinistra da via Pietro Palagano. É assurdo infatti realizzare due scivoli in salita su due strade diverse e non quelli in discesa. Avevo segnalato nella zona sei scivoli e ne sono stati realizzati solo due, degli altri quattro non ho avuto più notizie.Ho quindi ritenuto doveroso e necessario rivolgere la mia richiesta direttamente al Sindaco attraverso messaggi WhatsApp il quale, nel rispondermi, mi indicava la data di realizzo dei quattro scivoli, poi mi chiedeva l'ubicazione esatta, come se non lo sapesse a priori, poi mi chiedeva un po di pazienza a causa di sopraggiunti problemi in Amet e per la questione dell'Angelini, ma tutto ciò gli serviva solo per guadagnare tempo e prendermi in giro dimostrando, con questo atteggiamento, la sua poca sensibilità, la pochezza del suo spessore politico e del suo potere amministrativo.Le risorse economiche per realizzarli cerano solo che sono state impiegate per effettuarne altri che non sono passati dallOCABA. Evidentemente cerano priorità, non so a quale titolo, da soddisfare. Da Promotore dell'Osservatorio ho sempre cercato di impiegare il criterio di continuità nel far realizzare gli scivoli, preferendo penalizzare un marciapiede ma completare il percorso su un altro. Attualmente non so quale metodica venga applicata, bisognerebbe chiederlo al Dirigente dell'ufficio Tecnico del Comune di Trani. Spero che questa mia ennesima precisazione venga accolta definitivamente dal Sindaco facendo realizzare gli scivoli mancanti in Via Lambertini.Così potrei finalmente non sentire più gli improperi degli automobilisti che svoltando sono certi di non trovare pedoni per strada e invece trovano me in carrozzina o i diversamente abili come il sottoscritto che si debbano sentir dire: segnalate alla Polizia Urbana chi parcheggia sugli scivoli e ci fate fare la multa e poi voi vi sentite autorizzati di andare per strada e contromano.Ho dovuto scrivere tutto ciò per dimostrare alla cittadinanza che la mia dignità non debba essere calpestata solo perché dall'altra parte della barricata siamo amministrati da un Sindaco che non ha più la voglia ed il potere di amministrare una città come Trani. Signor Sindaco abbiamo fatto tante battaglie insieme, sono stato sempre dalla sua parte incondizionatamente ma in questa circostanza la delusione è tanta. Comunque spero che quanto ho descritto possa servire a dare immediatezza ai relativi lavori onde evitare possibili eventuali incidenti oltre che disagi per chi è costretto ad usare la carrozzella.Infine, Egregio Sig.Sindaco, pur dolendomi, devo portare a conoscenza di chi mi leggerà, l'indifferenza mostratami nonostante le ripetute richieste di sentirla attraverso whatsApp e rimaste purtroppo senza risposta; ma soprattutto il rispetto venuto a mancare nei miei confronti nel non farmi nessun cenno per il contenuto di questo scritto che le ho inviato molto prima di farlo pubblicare ricordandomi della mia stima e promesse nei suoi confronti. Questo atteggiamento, come dico nel titolo, è di una scorrettezza unica se penso che ci siamo reciprocamente chiamati amici e alla collaborazione di tanti anni. Credo di non meritare tutto questo Sig. Sindaco ma la vita va avanti e di questa delusione ne farò sicuramente tesoro.