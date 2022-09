Assistenza specialistica scolastica, Cobas-Lp rivendica l'internalizzazione del servizio

Il giorno 16 Settembre 2022 si è svolta a Trani l'assemblea delle educatrici ed educatori addetti all'Assistenza Specialistica Scolastica, presso gli Istituti scolastici della Provincia Bat. L'iniziativa è stata promossa da Cobas del Lavoro Privato.I partecipanti hanno convenuto che sono legittime e condivisibili le tante proteste e critiche rivolte verso la gestione della Pubblica istruzione in questo periodo, tra cattedre che rimangono vuote e classi che si riempiono sempre più a mo' di pollaio. Tuttavia, dell'annosa questione dell'Assistenza specialistica offerta agli studenti svantaggiati e di come questo importante servizio pubblico, pagato da tutti i contribuenti italiani, sia considerato quasi secondario da parte del Ministero dell'Istruzione, che lo delega alle varie Istituzioni decentrate, per poi finire con la gestione privatistica, attraverso le gare di appalto: vogliamo anche parlarne?Cobas-Lp ritiene di sì, in quanto seguire nel percorso scolastico studenti che, non per colpa loro, partono in posizione di svantaggio rispetto ai loro compagni di classe, ma vogliono arrivare al traguardo di pari passo con il resto dell'aula, non sia compito semplice e privo di responsabilità. Pertanto, la scrivente Organizzazione sindacale denuncia apertamente che l'affidamento mercantilistico di questo servizio fondamentale sia molto dannoso per l'erario pubblico, per gli utenti e per i lavoratori. Quindi, rivendica l'internalizzazione di tale servizio, con l'assunzione diretta degli educatori da parte del Ministero dell'Istruzione e lancia un appello a tutti i candidati al Parlamento ad impegnarsi seriamente in tal senso.Infine, l'assemblea si è conclusa esprimendo una severa stigmatizzazione dei tanti e troppi incidenti sul lavoro che si stanno verificando nei territori pugliesi. I preposti istituzionali intervengano al più presto per fermare questo dramma, pretendo che le imprese rispettino pedissequamente ogni norma in materia di protezione e prevenzione degli infortuni sul lavoro.