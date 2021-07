Associazione di tipo mafioso, 14 arresti dei Carabinieri a Trani al gruppo Corda-Lomolino

Operazione dei Carabinieri di Trani (BT). Duro colpo al gruppo criminale "Corda-Lamolino". Arrestate 14 persone per associazione di tipo mafioso, estorsioni, armi e associazione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.Dalle prime ore di questa mattina, oltre 80 carabinieri del Comando Provinciale di Bari e del Gruppo di Trani, supportati dallo Squadrone Eliportato Cacciatori Puglia, dal 6° Nucleo Elicotteri e dal Nucleo cinofili di Modugno, a conclusione di complesse indagini coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Bari, stanno eseguendo due ordinanze di custodia cautelare a carico di 14 soggetti, indagati per associazione per delinquere di tipo mafioso, estorsioni, detenzione illecita di armi e associazione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.Maggiori dettagli sull'operazione saranno forniti nel corso della conferenza stampa, che si terrà in mattinata.