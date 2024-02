Assoturismo Confesercenti Puglia: costituito nuovo coordinamento

Si è costituito il nuovo coordinamento regionale di Assoturismo Confesercenti Puglia. È composto dalle principali Federazioni di Settore della filiera del turismo, rappresentate dai seguenti coordinatori, provenienti dai rispettivi livelli provinciali: FIBA (Federazione italiana Balneari) Fabrizio Santorsola; AIGO (Associazione Italiana Gestori Ospitalità) Michele Piccirillo; SIDED (Sindacato Italiano Dancing e Discoteche) Vincenzo De Robertis; FEDERAGIT (Federazione Italiana Guide Turistiche) Anna Gernone; FEDERNOLEGGIO (NCC BUS ecc.) Alessandro Sorada; ASSOVIAGGI Maurizio Federighi; FIEPET (Federazione Italiana Pubblici Esercizi Turismo) Roberto Petrelli; ASSOHOTEL (Alberghi e ricettivo) Giancarlo De Venuto.Fanno parte del Coordinamento regionale i rappresentanti di Assoturismo Confesercenti Puglia all'interno dell'Osservatorio della Regione Puglia, Palmino Canfora e Francesco De Carlo.In attesa di nominare il Presidente ed il Direttore, Assoturismo Puglia sarà coordinato dal direttore facente funzioni, dott. Raffaele Mario Landriscina, attuale vice direttore regionale di Confesercenti Puglia.A presentare il nuovo Coordinamento è stato il Presidente della Confesercenti Puglia, Benny Campobasso che ha illustrato anche gli obiettivi generali da raggiungere che saranno approfonditi e ufficializzati nel primo incontro operativo di Assoturismo Puglia."Sono molto contento del lavoro svolto in questi mesi dai rappresentanti delle Federazioni di filiera del turismo", ha detto il presidente Campobasso."L'impegno ad oggi profuso ha consentito alla Confesercenti regionale, che mi onoro di rappresentare, di costituire Assoturismo Puglia, un organismo specialistico del turismo che permetterà di fare crescere il settore turistico e l'intero indotto, compreso quello del commercio, e di essere rappresentativo nei confronti delle Istituzioni regionali e della nostra Organizzazione di livello nazionale"."Il coordinamento sarà subito operativo, ha evidenziato il direttore Landriscina. "Il prossimo 6 febbraio, infatti, Assoturismo Puglia parteciperà alla BIT di Milano. Nell'area conferenze del padiglione della Regione Puglia alle ore 11.30 sarà presentato il corso di alta formazione "Management e marketing delle imprese turistiche. Approfondimenti teorici'.Un evento formativo che segue la prima edizione svoltasi a marzo 2023 e che rientra nel protocollo d'intesa sottoscritto dalla Confesercenti Puglia e dall'Università di Bari in data 29 Marzo 2022. Alla conferenza interverranno il Presidente di Assoturismo Confesercenti Nazionale, Vittorio Messina, il prof. Vito Santamato, Università di Bari, Nica Mastronardi, responsabile ufficio formazione Puglia Promozione e Raffaele Mario Landriscina, direttore Assoturismo Confesercenti Puglia."Subito dopo, prosegue il direttore, sarà convocato il Coordinamento di Assoturismo per analizzare e discutere la bozza del Piano Strategico del Turismo (PST) della Regione Puglia. Le osservazioni saranno poi inviate formalmente all'Assessore al Turismo Lopane ed a Puglia Promozione.In calendario e' prevista anche la partecipazioni di Assoturismo Puglia alla BTM, la Borsa Mediterranea del Turismo di Napoli, in programma a Marzo 2024 e al TTG di Rimini, la manifestazione italiana per gli operatori turistici finalizzata alla promozione del turismo mondiale, che si svolgerà ad ottobre 2024.