Attesa finita, aperta al traffico la rotatoria fra via Bari e corso don Luigi Sturzo

Questa mattina è stata aperta al traffico la nuova rotatoria fra via Bari e corso don Luigi Sturzo. L'intera opera realizzata ha previsto la realizzazione di rotatoria all'incrocio fra Corso Don Luigi Sturzo e Via Bari; l'abbattimento degli alberi di quota parte dell'aiuola spartitraffico, esistente su Corso Don Luigi Sturzo ed il rifacimento della sede stradale; la realizzazione di chiusini in ghisa; la realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale. I lavori sono stati eseguiti dalla ditta ditta Milkori Group srl di Corato per una spesa complessiva di € 10.992.L'intervento soddisfa la necessità di regolamentare il traffico e la viabilità a quell'incrocio in considerazione del flusso veicolare delle vie interessate dal medesimo incrocio mediante la realizzazione di una rotatoria di diametro pari a circa 4 m, e la conseguente riduzione di una porzione dell'aiuola spartitraffico attualmente insistente su corso don Luigi Sturzo.