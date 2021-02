Attivo uno sportello per confrontarsi con la consigliera regionale Debora Ciliento: «Continuo a dare ascolto ai cittadini»

«Da semplice cittadina ad assessore del comune di Trani fino all'attuale ruolo che rivesto in Regione ho sempre prestato ascolto alle difficoltà e alle richieste dei cittadini. Per questo motivo, ritengo opportuno dedicare il giusto tempo per tutti coloro che ne avranno bisogno».Così la consigliera regionale del Pd, Debora Ciliento, comunica l'apertura di uno sportello dedicato per ascoltare e cercare di dare soluzioni alle esigenze di chi è in difficoltà o semplicemente volesse confrontarsi con lei su determinate questioni.«Nella sede provinciale del Pd, sita a Trani in via Aldo Moro n.22, riceverò ogni giovedì dalle ore 18 alle ore 20. A causa delle restrizioni anti-Covid - continua Ciliento - è necessario prenotare un appuntamento, chiamando o scrivendo al mio numero di telefono: 3929161113».