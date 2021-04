Atto vandalico nel Parco delle Tufare, per Biancolillo è «un problema di educazione e formazione»

Continua, purtroppo, la crescita esponenziale degli episodi di vandalismo in Città, e questa società ha una grande responsabilità. Episodi come quello di questa sera verificatosi al Parco di via delle Tufare, così come i tanti episodi verificatisi negli ultimi mesi, o anche solo vedere gruppi di giovani e giovanissimi che bivaccano in pieno centro con schiamazzi e comportamenti incivili, devono stimolare riflessioni più profonde da parte dell'intera comunità.Sicuramente bisogna implementare il sistema di videosorveglianza, in quanto rappresenta in primis un ottimo deterrente e, soprattutto, potrebbe rivelarsi una "prova perfetta". Ma non basterebbe!Il problema principale, secondo me, è la disattenzione di noi genitori, distratti dai tanti impegni quotidiani, con conseguente abbassamento del livello di percezione dell'illecito nei giovani e soprattutto tra gli adolescenti.E proprio l'adolescenza è notoriamente il momento più delicato della crescita e della formazione. Questo degrado, sia umano che culturale, è una sconfitta per tutti. Un problema sociale che impone una presa di coscienza a più livelli, partendo dalle famiglie sino ad arrivare alle istituzioni, passando per la scuola.Ed è proprio dalla formazione e dall'educazione che, secondo me, dobbiamo ripartire. Perché bisogna educare in primis e reprimere in seguito.