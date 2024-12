"Attualità in ematogia": a Trani due giornate presiedute dal dottor Tarantini

Creare le condizioni favorevoli per la presa in carico del paziente, tracciando il miglior percorso terapeutico per ridurre la mobilità passiva per le malattie ematologiche. É uno dei temi intorno al quale verterà il congresso dal titolo "Attualità in Ematologia", in programma il 20 e il 21 dicembre a Trani, a Palazzo San Giorgio. La due giorni, presieduta dal dottor Giuseppe Tarantini, Direttore del reparto di Ematologia dell'ospedale Dimiccoli di Barletta e responsabile scientifico, con i professori Giuseppe Guglielmi e Arcangelo Liso, sarà occasione per fare il punto sui progressi raggiunti dalla Rete Ematologica Pugliese nella diagnosi e cura delle patologie ematologiche. Sei le sessioni di lavoro, impreziosite dal contributo professionale di oltre quaranta camici bianchi provenienti da ogni parte d'Italia. Previste, inoltre le Letture degli ospiti qualificati.

"Il congresso – sottolinea il dottor Tarantini - sarà un'occasione per confrontarsi su tutte le più importanti novità in tema di cura delle malattie del sangue. Ci soffermeremo molto sui risultati ottenuti con le nostre cure, sulle spese sostenute per le stesse e su quanto i pazienti pugliesi non emigrino più per la cura di queste malattie. E anche quest'anno faremo sedere intorno allo stesso tavolo i senior con i giovani ricercatori, una buona pratica che punta al dialogo costruttivo e alla crescita proficua. Abbiamo la fortuna di avere relatori di grande spessore che arriveranno da tutta Italia". Le giornate di lavoro sono a cura di E20econvegni, segreteria organizzativa e provider del congresso.