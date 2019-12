«Auguri di buon Natale Trani», ecco lo spot natalizio promosso dal Comune

Social Video 3 minuti Spot di Natale 2019

"Auguri di buon Natale a Trani, auguri di buon Natale a tutti i tranesi". Con le parole del sindaco Amedeo Bottaro parte lo spot natalizio promosso dal Comune in collaborazione con viaggiareinpuglia.it (accompagnato dall'hastag #weareinpuglia) per sponsorizzare il turismo e le innumerevoli attrattive presenti in questo periodo in città.Riprese mozzafiato con il drone sulla Cattedrale e sui luoghi di maggiore interesse: il campanile di San Rocco illuminato a festa, le luminarie in villa Comunale, la pista di pattinaggio in Piazza della Repubblica e visitatori che immortalano il tutto tramite selfie. Come sottofondo musicale il celebre brano natalizio All I Want for Christmas Is You di Mariah Carey.