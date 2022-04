Aumento della criminalità a Trani e nella Bat, Ferri denuncia la carenza di organico nella Polizia di Stato

«I continui e crescenti episodi criminali nel nostro territorio, evidenziano quanto il contrasto a tale fenomeno sia sempre più difficile da gestire e soprattutto quanto impari sia la presenza sul territorio di chi è chiamato a tutelare e difendere l'ordine pubblico»: ad affermarlo il consigliere comunale di Fdi, Andrea Ferri.«Se non fosse già evidente il numero irrisorio di agenti impiegati nel nostro comune, fuga ogni dubbio il Sindacato di Polizia S.I.U.L.P. della BAT, che con una propria nota del 16 aprile a firma del suo Delegato Provinciale Umberto Moscatelli, ha denunciato la carenza organica e l'aumento dei crimini nella nostra Provincia.La nota fa riferimento a una tristissima classifica con "ottimi" piazzamenti della nostra Provincia che registra in totale un aumento del 210% rispetto all'anno precedente dei reati di rapina e furti in abitazioni, tutti reati di natura predatoria che vengono percepiti maggiormente dai cittadini come fattori di vulnerabilità e insicurezza.Chi si reca presso il nostro commissariato di Polizia può notare la mancanza di personale, che nel dettaglio registra un -30% della pianta organica prevista e un innalzamento costante dell'età media degli agenti. Il numero assolutamente insufficiente degli agenti "operativi", molto meno rispetto a quello effettivo, impone costanti doppi turni e si verifica sempre più spesso la mancanza di una pattuglia. Questi numeri diventano ancora più ininfluenti se si pensa a quanto più affollato diventa il nostro territorio durante il periodo estivo, essendo ormai un riferimento turistico e della movida sempre più frequentato.Desta anche una certa perplessità come nulla sia cambiato nonostante oggi il nostro territorio abbia una Questura Provinciale e gravissima resta la mancanza del Dirigente di ruolo nel nostro commissariato, ruolo vacante dal Luglio 2021.Accolgo l'invito del Sindacato, rivolto alla classe politica del territorio, sollecitando anche i vertici regionali e nazionali di riferimento del nostro territorio di Fratelli d'Italia, che già hanno presentato un'interrogazione parlamentare.E' evidente che alla luce delle carenze di personale e dei limitati mezzi a disposizione, sia ancor più apprezzabile l'attività svolta dalle donne e dagli uomini che operano nelle Forze dell'Ordine a cui va il nostro più sincero ringraziamento».