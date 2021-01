Auser Trani, “Marzo in cultura”: eventi online su Sanremo e Dante Alighieri

Mancano ancora diverse settimane, ma l'Auser Trani Cultura è pronta ad annunciare una serie di iniziative che si svolgeranno online nel mese di marzo. Si scaldano così i motori per l'associazione di volontariato che continua ad essere a fianco di anziani e non solo.Saranno due i fili conduttori degli eventi che i volontari stanno già strutturando: uno legato al Festival di Sanremo e l'altro inerente ai 700 anni dalla morte di Dante Alighieri.Dal 2 al 6 marzo tutta l'Italia seguirà il Festival della musica italiana che quest'anno giunge alla sua 71esima edizione. Per questo, collegandosi alla pagina ufficiale dell'Auser Trani in quella settimana, gli utenti potranno seguire approfondimenti sulle canzoni in gara e sui cantanti che si esibiranno al teatro Ariston. Tra coloro che parteciperanno agli incontri, l'Auser può già annunciare con certezza la partecipazione della consulente d'immagine Sabrina Altamura, che commenterà make up e outfit degli artisti, e il giovane artista tranese Gabriele Zagaria che commenterà i brani e ci farà ascoltare alcuni suoi pezzi.Dall'8 al 25 marzo, invece, l'attenzione si sposterà alle celebrazioni per i 700 anni dalla morte di Dante. Presentazione di libri, approfondimenti sulla figura e sull'importanza del sommo poeta in Italia e in Europa e focus sulla Divina Commedia. Anche in questo caso, l'Auser annuncia già la collaborazione con l'artista Giuseppe Francavilla de il Carro dei Guitti e con numerose associazioni.Nelle prossime settimane verrà comunicato il programma completo delle due iniziative che potranno essere seguiti gratuitamente da tutti.