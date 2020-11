Auser Trani vicina agli anziani anche a distanza

Si chiama "Nonno Hashtag", la nuova iniziativa dell'Auser Trani per sconfiggere la solitudine dilagante tra gli anziani e non solo, soprattutto in questa fase particolare e molto delicata della nostra vita.La situazione dell'emergenza Covid 19 ha messo tutti a dura prova, soprattutto gli anziani che oltre all'emergenza sanitaria devono fronteggiare il problema della solitudine.Per questo è nata la nuova iniziativa di Auser Trani che punta a realizzare una serie di corsi, dibattiti ed incontri online per essere vicini anche a distanza.L'iniziativa sarà presentata Giovedì 12 Novembre alle ore 18.00, in diretta sulla pagina Facebook Auser Trani.