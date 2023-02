Autismo, la favola per bambini arriva al Circolo d'Annunzio

Si è concluso nel circolo D'Annunzio il viaggio del gufetto Carletto, il protagonista di una favola (raccolta in un volume) in distribuzione, a cura dell'Amministrazione, nelle scuole primarie cittadine nell'ambito di uno dei tanti progetti messi in atto con il Trani Autism Friendly e il Dopo di Noi."Carletto il Gufetto" è una favola illustrata che affronta il tema dell'autismo rivolgendosi ai bambini per avvicinarli alla diversità e all'inclusione.Ad incontrare gli studenti della D'Annunzio il vice sindaco e responsabile del TAF, Fabrizio Ferrante, accolto dai ragazzi con i "biscotti dell'inclusione", preparati per l'occasione.Nella scia di questo impegno con progetti e iniziative culturali, grazie alle quali Trani è diventata una delle città italiane capofila nella comprensione del mondo legato all'autismo, si ricorda la disponibilità alla collaborazione tra la Città di Trani ed il Comune di Sanremo per confrontare le reciproche esperienze e immaginare nuove strade per un cammino comune tra le due città.Proprio in questi giorni, con l'inizio del Festival, sarà presentato a Casa Sanremo Writers il libro "Comprendere la situazione autistica, uno sguardo diverso" di Orietta Ciammetti che si pregia delle illustrazioni tratte da "Tra le nuvole" di Margherita Ferracuti, fiaba in forma di immagini poetiche scelta, su impulso dell'Amministrazione di Trani, come strumento educativo per famiglie e studenti mirato a una inclusione che accorci sempre più le distanze tra mondi che apparivano lontanissimi.