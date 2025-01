Autismo, nuovo avviso di co-progettazione per la creazione di percorsi di inclusione a Trani e Bisceglie

L'Ambito Territoriale Sociale di Trani-Bisceglie invita gli Enti del Terzo Settore (ETS) a partecipare ad una nuova manifestazione di interesse per la creazione e gestione di percorsi di assistenza alla socializzazione destinati a minori e giovani con disturbo dello spettro autistico. L'iniziativa è finanziata dal Fondo per l'Inclusione delle Persone con Disabilità e coinvolgerà almeno 10 minori e 20 giovani nei comuni di Trani e Bisceglie.L'obiettivo è selezionare Enti con esperienza, anche in collaborazione con altre organizzazioni locali, per progettare insieme ai Comuni i percorsi di supporto per i minori e i giovani con autismo.Le attività si concentreranno su due aree principali: percorsi di socializzazione per bambini e ragazzi nelle scuole dell'infanzia, primarie e medie e percorsi di socializzazione per giovani fino a 21 anni in età di transizione.Gli Enti interessati devono inviare la loro proposta di co-progettazione, insieme alla documentazione richiesta, entro le ore 12.00 del 15 gennaio 2025, inviandola all'indirizzo PEC: protocollo@cert.comune.trani.bt.it.Continuano così, con successo, le iniziative del territorio volte a promuovere l'inclusione sociale dei minori e giovani con autismo, favorendo la loro partecipazione in attività di socializzazione nelle comunità di Trani e Bisceglie.Per maggiori informazioni: www.comune.trani.bt.it.