Auto in fiamme nella notte in via Cappuccini, azione dolosa?

L'ipotesi prende piede per il tanfo di benzina diffuso

"Una bomba sotto una macchina vicino casa nostra!" si sente nel video girato nella tarda serata di ieri, prima delle 23:00: ma sicuramente non di bomba si è trattato, nessun boato, nessuna deflagrazione.Solo un diffuso tanfo di benzina che fa ipotizzare che l'auto ne sia stata cosparsa prima che le fosse dato fuoco.Sul posto Infatti oltre i Vigili del Fuoco Accorsi per domare le imponenti fiamme anche i Carabinieri per effettuare le analisi e i rilievi del caso e accertare l'origine dell'episodio.