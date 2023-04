Auto in fiamme sull'A16, illesa una coppia di coniugi diretti a Trani

I Vigili del Fuoco di Avellino alle ore 07.20 di oggi 8 aprile sono intervenuti sull'autostrada A16, Napoli – Canosa, al Km. 48,900 in direzione Canosa, nel territorio del comune di Atripalda.L'intervento ha riguardato l'incendio di un'autovettura in transito. Infatti i due coniugi a bordo dell'auto, provenienti da Formia e diretti a Trani, hanno fatto appena in tempo ad abbandonare l'auto quando si sono accorti della fuoriuscita di fumo e fiamme dal vano motore. Le fiamme che hanno avvolto il veicolo sono state spente, e per la coppia oltre un comprensibile spavento nessuna conseguenza.