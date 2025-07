Auto in fiamme sulla 16 bis tra Trani e Bisceglie: traffico in tilt per ore

Lunghe code e disagi sulla strada statale 16 bis si sono verificati fino al primo pomeriggio di oggi. Oltre alla presenza del cantiere in direzione nord, importanti problematiche si sono registrati nella corsia in direzione sud, con rallentamenti nel tratto fra Trani Sud e lo svincolo Bisceglie Nord.



Il blocco si è verificato a causa di un'automobile in fiamme, che ha costretto alla chiusura temporanee di entrambe le corsie di marcia verso Bisceglie.



Sul posto sono intervenuti operatori dell'ANAS, Vigili del Fuoco dal distaccamento di Molfetta e a una pattuglia dei Carabinieri per la messa in sicurezza dell'area. La circolazione è stata ripristinata nel primo pomeriggio.