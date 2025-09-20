Carabinieri
Auto rubata data alle fiamme nella notte, distrutta in un'area rurale di Trani

Il veicolo era stato sottratto ad Andria lo scorso agosto

Trani - sabato 20 settembre 2025 10.03
Un'auto rubata è stata completamente distrutta da un incendio divampato nella notte in un'area rurale alla periferia di Trani.

Il rogo, avvistato da alcuni residenti della zona, ha richiesto l'intervento immediato dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Barletta, che hanno lavorato a lungo per domare le fiamme.

Sul posto anche i Carabinieri della Compagnia di Trani, che hanno avviato i primi rilievi e accertamenti. Dai controlli effettuati sul numero di telaio, il veicolo è risultato oggetto di furto lo scorso 19 agosto ad Andria.

Resta da chiarire la dinamica dell'incendio e se vi siano collegamenti con altri episodi simili nella zona. Non si esclude alcuna pista, inclusa quella di un atto doloso.
