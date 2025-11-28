Auto rubate rinvenute nell'agro di Trani

Nel corso di una mirata attività di monitoraggio aereo, i Carabinieri del 6° Nucleo Elicotteri di Bari hanno individuato, in una zona rurale dell'agro di Trani, diverse carcasse di veicoli completamente cannibalizzati.L'avvistamento è stato prontamente segnalato al Comando Provinciale Carabinieri di Barletta Andria Trani, che ha predisposto un servizio straordinario impiegando militari del Nucleo Investigativo e della Stazione di Trani per una verifica sul posto.Gli accertamenti effettuati hanno permesso di rinvenire svariate autovetture, tra utilitarie e SUV, ormai completamente disassemblate e prive delle principali componenti meccaniche e di carrozzeria. Un modus operandi purtroppo sempre più diffuso nel fenomeno dei furti d'auto, in cui i mezzi sottratti vengono rapidamente smontati per alimentare il mercato illecito dei pezzi di ricambio.Le successive verifiche su targhe e numeri di telaio hanno consentito di accertare che si trattava di automobili rubate nel corso dell'anno in particolare ad Andria e Barletta, ma anche in provincia di Bari e Termoli. Una conferma della capillarità delle organizzazioni dedite ai reati predatori, capaci di operare su più territori e di movimentare rapidamente la refurtiva.Sul posto sono stati eseguiti accurati rilievi tecnici da parte degli addetti ai Rilievi del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale Carabinieri, finalizzati a individuare eventuali tracce utili alla ricostruzione degli eventi e all'identificazione dei responsabili.L'operazione testimonia l'attenzione costante dell'Arma dei Carabinieri nella prevenzione e repressione dei reati predatori, fenomeno che incide significativamente sulla sicurezza percepita dei cittadini e sul tessuto economico del territorio.Le attività di controllo – sia a terra che dall'alto – proseguiranno anche nelle prossime settimane, con l'obiettivo di contrastare in maniera sempre più incisiva il traffico illecito di veicoli e componenti automobilistiche.