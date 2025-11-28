Carabinieri di Trani
Carabinieri di Trani
Cronaca

Auto rubate rinvenute nell'agro di Trani

I veicoli completamente cannibalizzati scoperti grazie al monitoraggio aereo

Trani - venerdì 28 novembre 2025 8.39
Nel corso di una mirata attività di monitoraggio aereo, i Carabinieri del 6° Nucleo Elicotteri di Bari hanno individuato, in una zona rurale dell'agro di Trani, diverse carcasse di veicoli completamente cannibalizzati.

L'avvistamento è stato prontamente segnalato al Comando Provinciale Carabinieri di Barletta Andria Trani, che ha predisposto un servizio straordinario impiegando militari del Nucleo Investigativo e della Stazione di Trani per una verifica sul posto.

Gli accertamenti effettuati hanno permesso di rinvenire svariate autovetture, tra utilitarie e SUV, ormai completamente disassemblate e prive delle principali componenti meccaniche e di carrozzeria. Un modus operandi purtroppo sempre più diffuso nel fenomeno dei furti d'auto, in cui i mezzi sottratti vengono rapidamente smontati per alimentare il mercato illecito dei pezzi di ricambio.

Le successive verifiche su targhe e numeri di telaio hanno consentito di accertare che si trattava di automobili rubate nel corso dell'anno in particolare ad Andria e Barletta, ma anche in provincia di Bari e Termoli. Una conferma della capillarità delle organizzazioni dedite ai reati predatori, capaci di operare su più territori e di movimentare rapidamente la refurtiva.

Sul posto sono stati eseguiti accurati rilievi tecnici da parte degli addetti ai Rilievi del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale Carabinieri, finalizzati a individuare eventuali tracce utili alla ricostruzione degli eventi e all'identificazione dei responsabili.

L'operazione testimonia l'attenzione costante dell'Arma dei Carabinieri nella prevenzione e repressione dei reati predatori, fenomeno che incide significativamente sulla sicurezza percepita dei cittadini e sul tessuto economico del territorio.

Le attività di controllo – sia a terra che dall'alto – proseguiranno anche nelle prossime settimane, con l'obiettivo di contrastare in maniera sempre più incisiva il traffico illecito di veicoli e componenti automobilistiche.
  • Carabinieri
Altri contenuti a tema
I carabinieri della Bat celebrano la Virgo Fidelis I carabinieri della Bat celebrano la Virgo Fidelis Venerdì 21 celebrazione ad Andria
Calendario Carabinieri 2026: a Trani celebrato l'evento Istituzionale Attualità Calendario Carabinieri 2026: a Trani celebrato l'evento Istituzionale L'Arma dei Carabinieri ha presentato oggi, 11 novembre, il suo Calendario annuale. Un appuntamento che unisce la storia dell'Istituzione al servizio per la sicurezza locale
4 Novembre a Trani: i giovani diventano Carabinieri per un giorno Vita di città 4 Novembre a Trani: i giovani diventano Carabinieri per un giorno In occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, visite guidate, esposizione di uniformi e laboratori didattici
Rapine e furti a Trani e Bisceglie, smantellata banda di tre persone Rapine e furti a Trani e Bisceglie, smantellata banda di tre persone In pochi avrebbero colpito negozi e un'anziana
Blitz Nas, sequestrati prodotti di Halloween pericolosi nella provincia Bat Blitz Nas, sequestrati prodotti di Halloween pericolosi nella provincia Bat L'azione del Comando Carabinieri per la tutela della salute a garanzia della sicurezza dei consumatori, in particolare dei bambini, contro articoli privi di certificazioni e istruzioni
4 Novembre, l’Arma celebra l’Unità Nazionale con eventi e caserme aperte Attualità 4 Novembre, l’Arma celebra l’Unità Nazionale con eventi e caserme aperte Eventi nelle scuole, mostre di uniformi e visite guidate promosse dal Comando Provinciale dei Carabinieri
Il Comando dei Carabinieri BAT e la Fondazione S.E.C.A. celebrano il 4 Novembre: a Palazzo Lodispoto le uniformi dell'Arma Eventi e cultura Il Comando dei Carabinieri BAT e la Fondazione S.E.C.A. celebrano il 4 Novembre: a Palazzo Lodispoto le uniformi dell'Arma Dall'1 al 9 novembre un'esposizione di divise storiche, cimeli e la "Lettera 22 Tricolore"
Controlli straordinari dei Carabinieri a Trani e Bisceglie: denunce, patenti ritirate e segnalazioni per droga Controlli straordinari dei Carabinieri a Trani e Bisceglie: denunce, patenti ritirate e segnalazioni per droga Cinque giovani segnalati, due denunce e numerosi controlli su persone, veicoli ed esercizi commerciali
Trani accelera sulla sicurezza: completato il piano di installazione dei rilevatori di velocità
28 novembre 2025 Trani accelera sulla sicurezza: completato il piano di installazione dei rilevatori di velocità
In attesa del Dio-che-viene: serata di spiritualità dell’Azione Cattolica diocesana a Trani
28 novembre 2025 In attesa del Dio-che-viene: serata di spiritualità dell’Azione Cattolica diocesana a Trani
Moda, cultura e solidarietà per Arges: la città si unisce nella nuova sfilata “Maison”
28 novembre 2025 Moda, cultura e solidarietà per Arges: la città si unisce nella nuova sfilata “Maison”
"Non mi prendi nella rete ": l'AUSER Trani celebra l'impegno intergenerazionale contro le truffe agli anziani
28 novembre 2025 "Non mi prendi nella rete": l'AUSER Trani celebra l'impegno intergenerazionale contro le truffe agli anziani
Il Consiglio Comunale approva la variazione di Bilancio 2025-2027: più risorse per sociale, ambiente e sviluppo locale
27 novembre 2025 Il Consiglio Comunale approva la variazione di Bilancio 2025-2027: più risorse per sociale, ambiente e sviluppo locale
Il Convento dei Cappuccini: una conferenza in biblioteca "G. Bovio " a Trani
27 novembre 2025 Il Convento dei Cappuccini: una conferenza in biblioteca "G. Bovio" a Trani
Il Consiglio Comunale approva alla unanimità il "Piano per il diritto allo studio ". Annualità 2026
27 novembre 2025 Il Consiglio Comunale approva alla unanimità il "Piano per il diritto allo studio". Annualità 2026
Addio a Vito D'Alfonso, storico infermiere di Trani
27 novembre 2025 Addio a Vito D'Alfonso, storico infermiere di Trani
Amedeo Bottaro e il voto a Trani: "Vittoria in Regione, ma ora concentrazione sulle Amministrative a Trani del 2026 "
27 novembre 2025 Amedeo Bottaro e il voto a Trani: "Vittoria in Regione, ma ora concentrazione sulle Amministrative a Trani del 2026"
Incidente sulla SS16 bis tra Trani e Barletta: traffico intenso
27 novembre 2025 Incidente sulla SS16 bis tra Trani e Barletta: traffico intenso
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.