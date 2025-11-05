Auto si ribalta su via Falcone, disagi alla circolazione

Questo pomeriggio, poco prima delle ore 17, un'auto si è ribaltata su via Falcone a Trani. Al momento sul posto è presente la Polizia Locale, impegnata a gestire la viabilità e per i rilievi del caso.Non si conoscono al momento le condizioni di salute dei conducenti e degli occupanti del veicolo, né le cause che hanno provocato il ribaltamento. Gli automobilisti sono invitati a transitare con cautela nel tratto interessato.