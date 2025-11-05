Incidente su via Falcone
Incidente su via Falcone
Cronaca

Auto si ribalta su via Falcone, disagi alla circolazione

Sul posto la Polizia locale

Trani - mercoledì 5 novembre 2025 17.09
Questo pomeriggio, poco prima delle ore 17, un'auto si è ribaltata su via Falcone a Trani. Al momento sul posto è presente la Polizia Locale, impegnata a gestire la viabilità e per i rilievi del caso.

Non si conoscono al momento le condizioni di salute dei conducenti e degli occupanti del veicolo, né le cause che hanno provocato il ribaltamento. Gli automobilisti sono invitati a transitare con cautela nel tratto interessato.
  • Incidente
Incidente sulla Trani-Andria, due auto coinvolte e traffico in tilt Incidente sulla Trani-Andria, due auto coinvolte e traffico in tilt Illesi i conducenti
Trani, notte movimentata in città Trani, notte movimentata in città Incidente con arresto ed un incendio forse doloso che ha messo paura ai residenti
Trani, furgone si ribalta sulla Statale 16bis in direzione Barletta Trani, furgone si ribalta sulla Statale 16bis in direzione Barletta L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio all'altezza dello svincolo per Trani Boccadoro
Incidente sulla SS16 bis all'altezza di Bisceglie - Andria: traffico rallentato Incidente sulla SS16 bis all'altezza di Bisceglie - Andria: traffico rallentato Sul posto è intervenuta la Polizia Locale
Tragedia alla stazione di Trani, uomo travolto da treno in transito Tragedia alla stazione di Trani, uomo travolto da treno in transito Si tratta di un 84enne di Trani: circolazione ferroviaria ferma
Furgone perde il controllo e impatta sul guard rail allo svincolo di Trani centro Furgone perde il controllo e impatta sul guard rail allo svincolo di Trani centro Nessun ferito, lievi rallentamenti per chi si immette sull'uscita
Grave incidente in via Duchessa d'Andria: auto distrutte, feriti lievi Grave incidente in via Duchessa d'Andria: auto distrutte, feriti lievi Sul posto Vigili del Fuoco, 118 e Polizia di Stato
Uomo perde il controllo dell'auto per un malore, incidente in via Aldo Moro Uomo perde il controllo dell'auto per un malore, incidente in via Aldo Moro Traffico bloccato all'incrocio con via Nicola De Roggiero
