Auto si ribalta sulla 16bis allo svincolo Trani centro, code di diverse chilometri in direzione Bari

Forti rallentamenti e disagi alla circolazione si stanno verificando sulla 16bis, all'altezza dello svincolo Trani centro, direzione sud, a causa di un incidente stradale che ha visto coinvolti almeno un mezzo: un'auto per cause ancora tutte da chiarire si è ribaltata su sé stessa. Sul posto è intervenuto il 118 anche se al momento non è ancora chiaro il numero di feriti rimasti coinvolti. Si registrano forti rallentamenti già a partire da Trani Sant'Angelo. Sul posto è intervenuta anche la Polizia locale per regolamentare il traffico: si registrano code di diversi chilometri. Uscita obbligatoria a Trani centro.