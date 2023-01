Autorità e tanti colleghi e amici al saluto del presidente de Luce

Un abbraccio dal sapore di profonda stima e grande affetto quello ricevuto dal Presidente del Tribunale di Trani Antonio De Luce che ieri, 20 gennaio, con una cerimonia di saluto ha lasciato il suo incarico dopo sei anni di attività.Sono intervenuti per l'occasione il presidente Cassano della Corte d'Appello di Bari, il procuratore di Trani Nitti, il presidente dell'Ordine, avvocato Tullio Bertolino, insieme alle massime autorità territoriali e tanti colleghi e amici. L'occasione è stata quella di una profonda riflessione sui temi della Giustizia e di un confronto umano e professionale di grande interesse per tutti i presenti. Emozionato ed emozionante il saluto del presidente de Luce, che ha ripercorso l'attività di questi anni.La cerimonia, tenutasi nella sala convegni del Polo Museale, si è conclusa con un magistrale concerto del violinista Alessandro Quarta, un virtuoso che ha collaborato in tutto il mondo con artisti del calibro di Liza Minnelli, Lucio Dalla, Celine Dion, Lenny Kravitz, Boy George.