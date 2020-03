Avis Trani: «Continuate a donare il sangue senza timori, il sistema è sicuro»

È importante, anzi importantissimo continuare a donare il sangue, soprattutto in questi giorni di emergenza corona-virus, naturalmente se si è in buona salute. L'emergenza causata dall'infezione CoVID -19 sta determinando un significativa riduzione delle scorte di sangue. Il persistente calo delle donazioni potrebbe avere ripercussioni serie per i tanti malati che hanno bisogno di trasfusioni. Gli interventi chirurgici, le trasfusioni, le cure oncologiche in Italia sono a rischio per la cronica carenza di sangue. Ricordiamo che il sangue non si fabbrica e che serve sempre. La disponibilità di questa risorsa, insostituibile nella terapia di molte malattie, dipende completamente dalla generosità e dal senso civico dei donatori. La donazione di sangue è un atto volontario, necessario a salvare vite umane e migliorare la qualità di vita dei malati."Il sistema sangue è sicuro! Chi è in buona salute continui a donare il sangue. Non fermiamoci, non lasciamoci contagiare dalla paura. Non vi è alcun pericolo", ha dichiarato la Presidente dell'AVIS Trani, Luisa Sgarra. Non dimentichiamo che ogni giorno ci sono oltre 1800 pazienti che hanno bisogno di terapie trasfusionali. Per i donatori le precauzioni da adottare sono quelle valide per tutti contro il corona-virus, ricordando sempre che il requisito fondamentale per donare è essere in buona salute, basta anche un semplice raffreddore per essere esclusi.Avis Trani lancia così una appello rivolto all'intera cittadinanza, alle istituzioni e anche a tutti i militari che prestano servizio nella nostra città, affinché tutti insieme, uniti, possano evitare il crollo delle donazioni con conseguenze rilevanti per i malati."Noi crediamo che informare i cittadini sia la prima cosa da fare. Per questo consigliamo vivamente di mettersi in contatto con la propria associazione di riferimento. Inoltre è possibile prenotare la donazione per evitare eventuali affollamenti, affinché la fiducia, la solidarietà, la convivenza civile devono vincere come valore su ogni paura"- ha concluso la Presidente AVIS Trani, Luisa Sgarra.Per informazioni e prenotazione donazione AVIS Trani 0883.765365 oppure 392.9628389.