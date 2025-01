Avvio lavori nel retrostazione, la soddisfazione del presidente consiliare Giacomo Marinaro

«Si inizia! Direi finalmente. Ricordo ancora quando nel 2016 - dichiara il preside del Consiglio comunale, Giacomo Marinaro - il sempre attivo concittadino Pietro Lamacchia venne da me illustrandomi l'idea del prolungamento del sottopasso pedonale con doppia uscita in via Togliatti e via del Ponte Romano. Un percorso fatto di mille ostacoli e molti ritardi dovuti a burocrazia e alla presenza di più attori istituzionali e non, ma di tanti altri attori e dirigenti che oggi hanno permesso al progetto di vedere la luce. Per questo ringrazio gli uffici comunali, in particolare modo l'ing Puzziferri e L'arch Fiorella. Aver dato inizio all'opera significa che da oggi bisognerà seguire attentamente il cantiere in questo suo primo stralcio in modo che proceda tutto nel miglior modo possibile e che si arrivi al tanto necessario prolungamento del sottopasso pedonale che collegherà piazza XX Settembre a via Togliatti e dia quindi un aiuto maggiore in vista dell'inizio cantiere del sottopasso veicolare di via De Robertis. Per Trani noi ci siamo, con determinazione abnegazione e tenacità».