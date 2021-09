Barriere architettoniche: in corso lavori per la realizzazione di alcune rampe

In attesa di approvare il Peba (Piano di eliminazione della barriere architettoniche) in questi giorni l'amministrazione comunale sta "facendo comunque realizzare alcune necessarie rampe per il loro abbattimento": lo annuncia il vice sindaco e assessore ai Lavori Pubblici, Fabrizio Ferrante.In particolare, per questi lavori di realizzazione dei raccordi pedonali lungo alcuni marciapiedi cittadini, realizzati dall'impresa Brudaglio di Andria, con provvedimento del dirigente dell'Area lavori pubblici è stata impegnata una somma di 10.500 euro più Iva.