Basole spaccate e tombino sprofondato in via Pasquale Festa Campanile

Basole sprofondate e spaccate intorno ad un tombino in via Pasquale Festa Campanile, la strada che delimita il lato nord di piazza Longobardi, proprio nei pressi della facciata dell'antico Palazzo Vischi: è ormai da qualche giorno che il lastricato si presenta in questo stato (le immagini mostrano le diverse angolazioni), con le solite transenne d'ordinanza a far loro compagnia, evidentemente per altra segnalazione di pericolo o messa in sicurezza, negli immediati pressi. Quelle pietre disconnesse potrebbero causare danni agli automezzi in transito, ma anche, e certamente ancor di più, al passaggio dei pedoni.Un intervento di ripristino sembrerebbe normale, urgente e doveroso, senza attendere grandi finanziamenti o progettazioni, anche per le basole disconnesse da tempo in via Giovanni Bovio per esempio, ma in realtà negli ultimi tempi la collezione dei segnali di indicazione di pericolo (vedi l'asfalto ed il tombino sprofondato in via delle Forze Armate, o le ringhiera abbattute sul lungomare) aumenta di numero e di durata.