"Basta proclami": una manifestazione di protesta libera e pacifica prevista domattina a Trani

In bianco e nero, volutamente evocativa di un manifesto mortuario: è la locandina già da ieri diffusa in rete che annuncia una manifestazione libera e pacifica promossa da tutte quelle attività, la gran parte in verità, se consideriamo che ogni indotto in crisi a sua volta ne trascina con sè altri."Basta proclami - È il tempo della sopravvivenza", è il nome dato alla manifestazione promossa da esercenti di bar, ristoranti, pub, pizzerie agenzie viaggio, alberghi, discoteche, negozi e altri a continuare un elenco impressionante: un nome che esprime al meglio il senso di scoraggiamento e di difficoltà di chi vive di queste attività, come proprietari o dipendenti. Il segno che le tanto proclamate misure di sostegno evidentemente non bastano.L'appuntamento è alle 9.30 di venerdì 16 aprile in via Tenente Morrico.