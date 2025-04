Distretto Urbano del Commercio di Trani, domani la cerimonie di consegna degli attestati

Si svolgeranno Giovedì 24 Aprile, alle ore 15.30, presso la, le cerimonie di consegna degli attestati dei Corsi di Armocromia e di Inglese Commerciale promossi dalnell'ambito delle attività inserite nel progetto del 3° Bando della Regione Puglia.Nell'occasione saranno anche premiate le 3 aziende vincenti del Contest Fotografico "NATALE in VETRINA", organizzato sempre dal D.U.C. di Trani durante le Festività Natalizie dello scorso anno partecipando semplicemente con l'invio di una foto della propria vetrina dal 15 Dicembre al 6 Gennaio scorso.In un mercato globale in continua evoluzione la dirigenza del DUC ha ideato le attività formative, pensandole rivolte ai settori che più sono sviluppati in Città, Turismo e Moda.totalmente gratuito, sviluppato in 3 versioni di apprendimento (Corso base; intermedio e avanzato per complessive 100 ore), riservata ai titolari, dipendenti e collaboratori delle attività del settore Turismo, Ricettività e Pubblici Esercizi è stata svolta con l'obiettivo di elevare la qualità dell'offerta turistico – commerciale urbana, dando l'opportunità ai titolari e collaboratori delle aziende del settore Turismo di migliorare l'accoglienza della Città di Trani nei confronti dei Turisti stranieri. Svoltosi a partire dal 6 Maggio 2024 presso l'aula, accreditata per la formazione, del CAT Imprese N.B. sita in Trani alla via avv. V. Malcangi, 197, i corsi hanno visto la partecipazione di n. 50 corsisti complessivi ai quali sarà consegnato un regolare attestato di frequenza relativo al settore frequentato.invece, suddiviso in moduli per complessive 20 ore, svoltosi a partire dal mese di Aprile 2024 e riservato a titolari e lavoratori di imprese del settore commercio, artigianato e servizi alla persona (moda, parrucchieri, estetiste, oggettistica e accessori vari), raro nel suo genere, è stato pensato con l'obiettivo di offrire una opportunità unica a coloro i quali, con poca o nessuna esperienza sul tema, avessero voluto acquisire le basi di un argomento moderno ed all'avanguardia col fine di instaurare un migliore rapporto di fiducia con il cliente. L'Armocromia è una disciplina che si occupa di rivelare i colori e le sfumature che possono attrarre e valorizzare la persona e gli ambienti circostanti, analizzando il tono della pelle, la tinta dei capelli e quella degli occhi, per individuare le sfumature cromatiche più o meno adatte ad un cliente, per consigliarlo nelle scelte per farlo sentire sicuro di sé e dunque consentendo all'esercente di instaurare un livello di fiducia maggiore nella relazione con il consumatore, ma anche nel fare, per es., una vetrina. Anche per questo corso è stato previsto il rilascio di un regolare Attestato di Frequenza.Alla cerimonia parteciperanno i rappresentanti provinciali e locali di Confesercenti e Confcommercio ed il Manager del DUC, R.M. Landriscina..La consegna degli attestati di frequenza ai corsi di Inglese e di Armocromia, nonchè la premiazione del Concorso Vetrina di Natale sarà effettuata dal Sindaco di Trani, avv. A. Bottaro e dagli assessori alle Attività Produttive ed alla Cultura, arch. A. Capone e dott.ssa L. De Mari.