Battiti Live domenica a Trani, il Porto chiuso al traffico dalle 14

Dopo il grande successo delle prime quattro puntate, da Bari e da Gallipoli, ci si prepara al gran finale del Radio Norba Cornetto Battiti Live, in programma domenica 10 luglio a Trani, nella bellissima piazza Quercia, affacciata sul porto della perla dell'Adriatico, con lo sfondo della Cattedrale sul mare. L'accesso all'area dello spettacolo sarà libero e consentito fino alla capienza massima consentita. Sono stati predisposti comunque due maxi schermi per consentire alla gente di seguire la finale: uno in piazza Plebiscito (ingresso villa comunale) e uno sul porto, in via Statuti Marittimi, nei pressi della statua di San Nicolino.Imponente il servizio d'ordine predisposto sia nella zona dell'evento che su tutte le arterie principali. La città sarà presidiata da tutte le Forze dell'Ordine, della Polizia Locale di Trani (arriveranno rinforzi mediante convenzioni stipulate con i Comuni di Ruvo e Andria) e dai volontari della rete del COC di protezione civile.Per ciò che riguarda la viabilità, per chi arriva da Bisceglie, da Corato e più in generale dalle uscite della statale 16 bis Trani Sud e Trani Centro è stato predisposta come area di parcheggio via Falcone e via Borsellino. Amet implementerà le corse prevedendo dalle 16 alle 2 di notte un servizio navetta gratuita ogni 15′ per piazza della Repubblica con fermate al Pala Assi di via Falcone ed alla rotatoria di via Pozzopiano.Per chi arriva da Andria, Barletta e più in generale dalle uscite nord della statale 16 bis (Sant'Angelo e Trani Nord) parcheggio libero su tutte le aree di via Finanzieri, zona commerciale. Saranno anche attivi h24 i parcheggi custoditi privati insistenti nella zona nord.In previsione del numero importante di presenze previste a Trani nella giornata di domenica (in particolare pomeriggio e sera), l'Amministrazione ha rivolto un invito ai tranesi a vivere la città senza utilizzare l'auto. All'invito si aggiungono atti concreti come ad esempio l'implementazione delle corse di Amet nella tratta del mare, previste anche nella fascia pomeridiana con ultima corsa da Matinelle a scendere verso la città alle 18.15.Ai residenti del centro storico si consiglia di utilizzare i parcheggi di piazza Re Manfredi, largo Pastore e via Lionelli, zone che saranno accessibili ai residenti solo esibendo documento ai vari varchi predisposti. La zona dello spettacolo sarà interdetta al traffico veicolare fin dalla mattina di domenica (escluso i residenti), l'area portuale diventerà off limits alle auto dalle 14.Si ricordano infine i provvedimenti assunti in materia di ordine pubblico per le attività di somministrazione di alimenti e bevande. A partire dalle ore 13 di domenica e fino alle ore 6 di lunedì 11 luglio è fatto divieto assoluto su tutto il territorio comunale di vendita per asporto di bevande alcoliche in contenitori di vetro e/o in lattine. E' inoltre fatto divieto di vendita per asporto e di somministrazione di superalcolici nell'area portuale e nelle strade di collegamento e confluenti in piazza Quercia (zona rossa e gialla, come da planimetrie allegate). E' fatto divieto assoluto di vendere, introdurre e/o consumare alcolici e superalcolici nella zona dello spettacolo (zona rossa). E' fatto obbligo ai titolari delle attività di somministrazione presenti nelle aree interne alla zona rossa, fermo restando i divieti imposti nei punti precedenti, di effettuare la stessa, esclusivamente all'interno dei locali, utilizzando bicchieri di carta e/o plastica. Il servizio al tavolo nella zona gialla potrà essere svolto regolarmente.