Rotonda di via Superga: auto si schianta sui segnali stradali

Gravemente danneggiata dal violento impatto di un'automobile nella tarda serata di ieri la sequenza di segnali stradali verso il centro della città - ma anche il cartello di stop - posizionata sul piccolo spartitraffico triangolare a ridosso della rotonda di via Superga.Sul posto è giunta una pattuglia della Polizia di Stato; in seguito I'automobile, come si vede dalle immagini che ci sono state inviate, con la parte anteriore praticamente distrutta, è stata portata via con un carro attrezzi.Insieme al video giunto da un nostro lettore non ci sono altre notizie su occupanti del veicolo, ma pare non ci siano stati feriti.Il video giunto in redazione lascia presumere -ma il condizionale è d'obbligo - a un incidente avvenuto a seguito di una distrazione, di un malore oppure di una perdita di controllo del mezzo a causa dell'alta velocità.