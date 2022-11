Modifiche alla circolazione sulla Trani-Andria

Il traffico diretto verso Andria non potrà percorrere il tratto urbano che va dal rondò di via Superga fino al carcere. Unico percorso possibile è la statale 16 bis direzione Foggia (uscita Trani-Andria percorribile): vanno avanti a Trani i lavori di Strada per Strada, e dopo aver completato gli interventi per nuovo asfalto in via Cappuccini, via Papa Giovanni, via Superga e via Monte d'Alba, riprendono appunto i lavori nel tratto tranese della Trani -Andria.Già terminato il marciapiede di collegamento dal rondò di via Superga fino al carcere, oggi gli operai hanno iniziato i lavori per la realizzazione della corsia ciclabile.Da domani inizieranno i lavori di fresatura del tratto stradale. Per questo motivo e fino al termine dei lavori, si rendono necessarie delle modifiche alla viabilità. Il traffico proveniente da Andria potrà transitare regolarmente, mentre il traffico diretto verso Andria non potrà percorrere il tratto urbano che va dal rondò di via Superga fino al carcere. Unico percorso possibile è la statale 16 bis direzione Foggia (uscita Trani-Andria percorribile).