Sottopasso via de Robertis, approvato il progetto definitivo in Consiglio comunale

Al termine di un lungo e non semplice percorso amministrativo, il Consiglio comunale ha espresso voto favorevole sull'ultimo provvedimento amministrativo collegato all'inizio dei lavori di realizzazione del sottovia carrabile e pedonale sostitutivo del passaggio a livello di via de Robertis, opera totalmente a carico di RFI. La massima assise cittadina in Consiglio comunale ha approvato il progetto definitivo limitatamente agli aspetti di competenza comunale di carattere urbanistico essendo demandati a RFI le approvazioni di carattere tecnico previste dal codice dei contratti in qualità di committente dell'opera e di stazione appaltante. Il passaggio nell'aula di palazzo Palmieri si è reso necessario a fronte di quanto previsto dalle norme tecniche attuative del piano urbanistico generale cittadino per ciò che concerne i beni sottoposti a tutela.