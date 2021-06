Belvedere di via Venezia, ultimati i lavori di messa in sicurezza

Un'altra porzione del lungomare di Trani è stata restituita alla cittadinanza dopo un importante intervento di riqualificazione.Si tratta del belvedere di via Venezia dove è stata effettuata la messa in sicurezza (mediante sostituzione) della ringhiera e la contestuale sistemazione della pavimentazione della piccola piazzetta circostante. I lavori sono stati eseguiti dall'impresa Arteco Srl per un importo di 14.677 euro (oltre Iva). La fine dei lavori è stata annunciata dal vicesindaco Fabrizio Ferrante, soddisfatto degli interventi eseguiti.