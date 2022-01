Biblioteca comunale, climatizzatori interni guasti e utenti al freddo

Freddo. Tanto freddo. Questo è il problema sollevato da alcuni utenti e studenti frequentanti le sale di lettura della biblioteca comunale di Trani. Secondo quanto riferito dai dipendenti della biblioteca pubblica gli impianti di climatizzazione degli ambienti interni non sono attualmente funzionanti. Non c'è da preoccuparsi molto comunque, già questa mattina i tecnici si sono messi all'opera per risolvere il guasto: non rimane che "stringere i denti" ed attendere la fine degli interventi previsti per fine gennaio/metà febbraio.