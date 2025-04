Biblioteca "G.Bovio" di Trani: la gestione cambia dopo sei anni

Powered by

La, dopo sei anni, si appresta a passare la gestione della Biblioteca comunale "Giovanni Bovio" di Trani ad un'azienda del Friuli-Venezia Giulia, si tratta della società "Euro & Promos FM" con sede a Udine.La gara pubblica di affidamento per i prossimi tre anni rinnovabile per altri tre, con un valore di 613.914 euro, è stata vinta dal nuovo gestore, la Coop. Imago ha partecipato arrivando seconda, grazie ad un ribasso di oltre il 10%. L'affidatario come da disciplinare, sarà tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale operante assorbendolo prioritariamente nel proprio organico con le tutele già previste.