Biblioteca "Pappalettera" e Orto "Teresa Di Tondo" alla Baldassarre, domani doppia inaugurazione

Domani, sabato 13 gennaio alle ore 15.30 presso i locali della scuola SSS 1° grado "E. Baldassarre" si svolgerà la cerimonia di inaugurazione della Biblioteca scolastica dedicata a "Vincenzo Pappalettera" e del Giardino degli Ortomatti intitolato alla nostra Teresa di Tondo, educatrice prematuramente scomparsa esattamente un anno fa, vittima di femminicidio.Il Giardino degli Ortomatti ha restituito bellezza e utilità ad un ambiente degradato interno alla corte centrale scolastica, divenendo un'aula didattica a cielo aperto e sviluppando un nuovo ambiente di apprendimento multidisciplinare completamente immerso nel verde.La Biblioteca scolastica sarà intitolata a Vincenzo Pappalettera, scrittore, storico, membro attivo della Resistenza, di origini tranesi. Vincenzo Pappalettera fu deportato nel campo di sterminio di Mauthausen per il suo impegno antifascista; riuscì a salvarsi, ma per il resto della sua vita raccontò ed analizzò storicamente nei suoi libri la propria terribile esperienza. La figura e la vita di Vincenzo Pappalettera incarnano perfettamente quelli che sono gli obiettivi di ogni biblioteca scolastica: guidare gli studenti all'incontro con la Storia e con le Storie, affinché ogni giovane possa sviluppare la capacità di ragionare in piena libertà, sorretto dalla conoscenza e che possa perpetuare la memoria del passato, per costruire un presente ed un futuro di democrazia.La cerimonia di intitolazione avverrà alla presenza del Dirigente scolastico dott. Marco Galiano, delle autorità cittadine, del personale scolastico, degli alunni e delle famiglie della scuola e dei familiari della dott.ssa Teresa di Tondo. La cittadinanza tutta è invitata.