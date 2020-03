Bollette e Covid-19, l'Amet dispone il rinvio dei pagamenti al 22 aprile

Tra le misure anti Covid19 , il Governo non ha ancora adottato alcuna decisione in ordine ad una auspicata sospensione temporanea dei pagamenti delle bollette di elettricità, gas e altri servizi essenziali su tutto il territorio nazionale. Numerose sono le richieste di sospensione dei pagamenti che stanno pervenendo dai nostri clienti, soprattutto da coloro i quali si trovano in difficili condizioni economiche.Sarebbe auspicabile che il Governo centrale adotti urgenti provvedimenti che salvaguardino la sostenibilità economica e finanziaria di molte aziende coinvolte, private e pubbliche, e che siano assunti a livello di sistema coinvolgendo tutti gli operatori della filiera, dalla produzione al trasporto alla distribuzione alla vendita, tenendo conto anche delle componenti fiscali e degli oneri generali che gravano sulla bolletta.L'Amet, proprio al fine di salvaguardare la sua sostenibilità economica e finanziaria, non può decidere autonomamente di sospendere i pagamenti, tuttavia a fronte delle inevitabili ripercussioni che l'emergenza indotta dall'epidemia di COVID-19, coronavirus, comporterà sull'economia locale ed in attesa di eventuali ed invocati provvedimenti governativi, a seguito di attenta valutazione relativamente alle indicazioni fornite dal Socio Unico Comune di Trani, nella persona del Sindaco Amedeo Bottaro,, senza alcun addebito di interessi di mora, in modo da poter adempiere, senza ritardo, agli obblighi imposti dal sistema regolatorio. Fatti salvi i futuri provvedimenti governativi e/o di settore.Ricordiamo che fra le forme di pagamento vi è la possibilità di effettuare bonifico alle seguenti coordinate: IT 37 B 01005 41720 000 000 000 719 indicando in causale: POD n. .... saldo fattura n.... del .....