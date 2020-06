Bonificata la zona tra il Castello e la Cattedrale, tornano in azione "Gli amici del mare"

14 foto Gli amici del mare

Dopo un lungo periodo di pausa forzata a causa dell'emergenza sanitaria che ha colpito anche la città di Trani, sono tornati in azione Gli amici del mare. I sub, durante la giornata di ieri, hanno bonificato la zona tra il Castello e la Cattedrale. Obiettivo dell'associazione è quello di bonificare tutta la costa di Trani entro il mese di agosto, da Levante a Ponente.Questa mattina, inoltre, è stato prelevato dal mare del materiale edile e consegnato alla ditta del restauro del Castello. Il materiale era finito in mare a causa del maltempo.