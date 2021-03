Bonificata le "discariche a cielo aperto" di via dei Finanzieri e del sovrappasso di via Andria

Aveva segnalato ai responsabili dei settori ambiente e Polizia Locale la "grave situazione" che si era creata nelle aree di via dei Finanziari, del sovrappasso di via Andria, e nel vicinale Monachelle, chiedendo un intervento di sanificazione per quelle che erano diventate vere e proprie discariche a cielo aperto: in una nota il consigliere comunale della Lega, Gianni Di Leo, ringrazia "la Polizia Municipale settore ambiente e i bravissimi operatori Amiu" per l'intervento effettuato. E auspica che la situazione venga monitorata, e che "soprattutto quel tratto di via dei Finanzieri venga tenuto in considerazione dall'amministrazione comunale per farne un nuovo lungomare verso Barletta, come era nei progetti già da parecchia anni fa".Di Leo aveva inviato una segnalazione scritta il 17 febbraio scorso, denunciando appunto come in via dei finanziari, in prossimità della parte restrostante il Cimitero, dove finisce la strada asfaltata e comincia lo sterrato vi fosse una situazione ambientale pericolosa con la presenza di rifiuti di ogni genere, vegetazione e ratti. Stessa situazione si presenta nella parte sottostante il sottopasso di via Andria e in via vicinale Monachelle, dove giacevano anche elettrodomestici abbandonati da più giorni. Di Leo chiedeva "all'efficientissimo servizio di Polizia ambientale della Polizia locale un cortese sopralluogo e una richiesta d'intervento documentata all'Amiu", ed ora ringrazia per l'intervento effettuato.