Borse di studio all'estero, se ne parla mercoledì in biblioteca

Mercoledì 25 ottobre 2023, ore 17.30. L'Assessorato alle Culture del Comune di Trani in collaborazione con l'Associazione ODV AFS Intercultura organizza la presentazione delle borse di studio offerte dalla Fondazione Intercultura e dai suoi sponsor, per finanziare percorsi di studio all'estero per studenti di scuola media superiore.Saranno presenti i volontari del Centro locale di Trani che illustreranno la specificità del loro progetto educativo; inoltre forniranno le informazioni relative alle modalità di iscrizione al concorso, in scadenza il 10 novembre prossimo. Saranno protagonisti anche alcuni ragazzi appena rientrati dal loro periodo di studio all'estero per spiegare, attraverso il proprio racconto fatto in prima persona, che cosa significhi trascorrere una parte così importante della propria vita a contatto con un'altra cultura, tra sfide, difficoltà, benefici e bellissimi ricordi di momenti speciali con i nuovi amici provenienti da tutto il mondo.